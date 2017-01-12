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Общество
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Потушен пожар на сухогрузе в Бакинской бухте - ОБНОВЛЕНО 12.01.2017 16:58

Потушен пожар, вспыхнувший на сухогрузе «Академик Зарифа Алиева».

Как сообщает 1news.az, пожар, возникший в машинном отделении, потушен в кратчайшие сроки, информации о пострадавших нет.

Напомним, что к судну, загоревшемуся у острова Зиря, оперативно прибыли пожарный корабль «Вихрь-7» и вертолет Противопожарной службы.

Тимур Рзаев, Э.Т.

16:12

В Бакинской бухте, близ острова Зиря загорелся сухогруз «Академик Зарифа Алиева».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям АР, пожар возник в машинном отделении.

К судну оперативно прибыли пожарный корабль «Вихрь-7» и вертолет Противопожарной службы, ведется тушение огня.

Тимур Рзаев

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