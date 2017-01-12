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Общество

Открыта новая дорога, построенная на месте снесенного отеля Araz - ФОТО – ВИДЕО 12.01.2017 15:52

На месте отеля «Араз» в Хатаинском районе Баку, снесенного под руководством столичного мэра Гаджибалы Абуталыбова, проложена и уже открыта для движения новая четырехполосная  дорога.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, она проложена между улицами Юсифа Сафарова и Фазаила Байрамова.

«Ее длина составляет 260 метров, а ширина – с однометровой разделительной полосой – 16 метров. Также на дороге построены тротуары шириной 2-3 метра, установлена новая система освещения.

Всего было уложено около 4 тысяч квадратных метров асфальтобетона, а также около тысячи погонных метров новых бордюров», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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