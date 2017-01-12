Проделанной в Азербайджане работе в области борьбы с коррупцией была посвящена программа «Günün nəbzi», вышедшая накануне в эфире государственного телеканала AzTV.

В программе приняли участие заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев, секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Кямал Джафаров, глава аппарата Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Азад Джафарли, координатор платформы «Открытое правительство» Алимамед Нуриев.

Участники передачи отметили широкий спектр принятых в минувшем году мер по борьбе с коррупцией, повышению прозрачности, созданию благоприятной среды для бизнеса, реформированию судебно-правовой системы и усовершенствованию деятельности антикоррупционных структур.

Представляем видео данной программы:

Ялчин Алиев, Г.Р.