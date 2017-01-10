В Баку вынесен приговор насильнику-педофилу

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 63-летнего Аббаса Мамедова.

Как сообщает 1news.az, судебная коллегия приговорила А.Мамедова к 12 годам лишения свободы.

Напомним, что согласно материалам следствия, Аббас Мамедов в Хатаинском районе столицы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки и ее 10-летней подруги.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 150 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса АР.

Тимур Рзаев, Э.Т.