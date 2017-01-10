АПА распространило аудиозапись заявления Ашота Аванесяна о необходимости освободить оккупированные территории Азербайджана – ВИДЕО

9 января информационное агентство АПА распространило интервью председателя Национального конгресса армян Украины Ашота Аванесяна, в котором он отметил необходимость освобождения Арменией оккупированных азербайджанских территорий.

Как сообщает 1news.az, после публикации данного материала президент Национального конгресса армян Украины Ашот Аванесян назвал опубликованное в азербайджанских СМИ интервью провокацией.

Вслед за ним со схожим опровержением выступил и посол Армении в Украине Андраник Манукян.

Однако информационное агентство АПА в доказательство того, что интервью имело место, обнародовало аудиозапись с Ашотом Аванесяном, на которой отчетливо слышно, как он говорит о необходимости освобождения оккупированных азербайджанских территорий.

После появления аудиозаписи опровержения Ашота Аванесяна и посла Андраника Манукяна со страницы в Facebook были удалены.

Напомним, что ранее в интервью АПА А.Аванесян, озвучивая свою позицию по нагорно-карабахскому конфликту, сказал следующее:

«Наш конгресс считает, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем при условии восстановления территориальной целостности Азербайджана. Территориальная целостность Украины, гражданами которой мы сейчас являемся, также нарушена, и всегда параллельно с этим вопросом мы поднимаем вопрос и о восстановлении территориальной целостности Азербайджана.

Оккупированные районы Азербайджана должны быть возвращены. Мы неоднократно требовали это, встречаясь с группами депутатов и официальными лицами Армении. Азербайджан – моя родина, я родился в Огузском районе. Мы с семьей и сейчас считаем Азербайджан своей родиной. Мы хотим, чтобы была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Армянский народ очень страдает из-за этого конфликта, если война закончится и откроются границы, то от этого Армении будет большая польза в экономическом плане. Это не только мое, но и мнение большинства армян».

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Эльшан Рустамов, Г.Р.