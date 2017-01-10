Самир Велиев: «Наша цель состоит в успешной координации трех составляющих: государственного участия, научной идеи и производственной активности»

Инновации сегодня охватывают все сферы деятельности человека.

Нам сложно представить себя без нововведений в производстве, управлении, финансовой сфере. Именно инновации ведут к обновлению рынка, улучшению качества и расширению ассортимента товаров и услуг, созданию новых методов производства, сбыта продукции, повышению эффективности управления. И потому развитие инновативной направленности науки представляет собой одну из приоритетных задач, стоящих перед Национальной Академией Наук Азербайджана (НАНА). О том, какую роль инновации играют в азербайджанской экономике с точки зрения роста ее конкурентоспособности, мы попросили рассказать главного специалиста отдела инноваций президиума НАНА Самира Велиева.

— Кооперация науки и производства — это важнейшая задача стоящая перед нашей страной. Но как этого достичь? Один путь, когда научные учреждения ищут инвесторов в лице бизнесменов для проведения исследований, а другой — бизнес сам тянется к науке. Чем именно занимается ваш отдел в НАНА?

— Наша задача заключается в коммерциализации науки, и не только в сфере промышленности. Мы как раз ставим перед собой задачу роста интереса производства к науке и наоборот, и играем роль своеобразного моста между ними. При этом есть несколько путей достижения цели. Шаг первый — это внедрение инновативности в науку, подразумевающее, что каждое научное исследование должно быть применимо в производстве. Правда, сказанное не относится к гуманитарным наукам, но в плане технических — задача вполне реальная. Говоря о них, я, имею в виду традиционно развитые в Азербайджане геологию, химию, физику. Главное, чтобы интересные научные исследования не оставались на бумаге, а находили реальное воплощение в жизни. И данный аспект регулярно отмечается в ходе проходящих в НАНА научных семинаров. И, кстати, мало дать просто промышленный дизайн своей разработке. Этого недостаточно. Новый созданный на базе науки продукт должен обладать таким качеством, как продаваемость, и только тогда мы называем его инновацией.

— Когда в Академии Наук был создан отдел инноваций?

— Более двух лет назад, и пока мы лишь укрепляем отношения с бизнесом. Начали работу с формирования инновационной политики и стали изучать зарубежный опыт. Анализировали, какой из них мы можем применить в Азербайджане, и пришли к определенным выводам. К примеру, нам не очень подходит практика известной в мире Силиконовой долины, поскольку там давно все запущено и действует. Нам интересны немецкая и турецкая модели, и наша цель сформировать так называемый «триплекс», состоящий из участия государства, доли науки и активности производства.

В ноябре прошлого года указом президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан Парк высоких технологий НАНА. И сейчас идет работа над правовой базой и организационными вопросами, регистрацией и т.д. В парке будет претворяться в жизнь весь процесс разработки инновационного продукта — от идеи и вплоть до внедрении его в производство.

Мы активно пользуемся как инфраструктурой НАНА в плане научно-исследовательских институтов, так и человеческим капиталом. Цель простая — создание наукоемких инновационных продуктов. В парке мы также собираемся проводить мероприятия по увеличению интереса молодых людей к науке. Собираемся помочь им внедрять свои идеи в производство. Как вам известно, во времена СССР наука была несколько отдалена от производства, а мы хотим усилить эту связь. Если в других технопарках экспертам просто выделяют места, то в нашем мы предоставим не только инфраструктуру, но и поможем с самими разработками. Например, какой-либо из наших ученых может трудиться совместно с автором идеи. В самом парке будут создаваться инновативные продукты, а испытания и анализы пройдут в лабораториях институтов НАНА.

— С какими идеями и разработками следует обращаться в НАНА, и при этом быть уверенным, что они пройдут?

— Ограничений по идеям нет. Если вы считаете, что ваша идея найдет применение в производстве и она инновативна, нова и свежа, то мы открыты к любым таким разработкам. Основное наше требование — наукоемкость разработки, инновативность, и по всем этим направлениям у НАНА есть соответствующая научная база. В Парке высоких технологий мы пока не приступили к приему идей. Как только приступим, проекты будут направляться в специализированные экспертные советы, которые работают по заранее выработанным четким критериям.

— Какова при этом будет выгода самих ученых? Я имею в виду материальную составляющую.

— Вся работа будет регулироваться соответствующими соглашениями. Разработчик идеи, конечно, обладает авторскими правами, но помимо этого мы предоставим ему и паевую долю. Согласно мировой практике, авторы получают примерно 15—20% от прибыли при коммерциализации новинки. У нас будет примерно столько же. Если давать авторам больше, то это делает проект неинтересным для инвесторов. Основная мысль — стимулировать авторов новых идей.

— В состав НАНА входит несколько десятков научно-исследовательских учреждений. Можно ли сказать, какой процент проводящихся в них научных разработок являются инновацией?

— Это очень сложно и зависит от многих факторов. Наш отдел как раз проводит регулярные опросы среди входящих в состав НАНА институтов с тем, чтобы они представили, к примеру, пять самых инновативных продуктов или привели перечень конкретных услуг по их разработке в институтских лабораториях. И у нас накопилось довольно много интересных проектов.

— Поделитесь некоторыми из них.

— Одна из таких разработок относится к очистке руды, благодаря чему значительно упрощается отделение концентрата от земли и увеличивается выход конечного продукта в виде цветных металлов. Сейчас идет работа над непосредственным применением этого научного исследования. То есть модель установки готова и мы хотим применить ее уже в других масштабах в реальном производстве.

Нашими учеными проведено довольно интересное исследование и в области моторных масел. Разработка настолько оригинальная, что ею заинтересовались и за рубежом. Если обычные масла при высоких температурах теряют свои смазывающие свойства, то предложенный азербайджанскими исследователями продукт обладает лучшими в этом плане свойствами.

Следующее новшество касается органических удобрений и включает введение в их состав новых микроорганизмов, что делает конечный продукт экологически чистым. Могу также сказать, что в сфере электротехники есть интересное исследование летательных аппаратов и роботов. Речь идет об автоматизированной системе, регулирующей себя без вмешательства человека.

Мы открыты к такого рода разработкам и не ставим перед исследователями ограничений в сроках.

— Вы сказали об интересе к некоторым азербайджанским научным исследованиям зарубежных представителей бизнеса и науки. Сколько нужно денег, чтобы внедрить такого рода инновации?

— Иностранцев привлекают все наши достижения, но пока они непосредственно заинтересовались достижениями в области химии. Проявили, скажем, интерес к качеству новых удобрений, поскольку по всему миру актуализируется вопрос повышения производительности в сельском хозяйстве.

— И все же… Если говорить об инвестициях…

— Сначала нашим отделом рассматривается сама идея. Создается на его основе прототип и начинаются испытания. На все это требуется в среднем 2—3 года, и объем инвестиций зависит непосредственно от проекта. Суммы могут достигать нескольких миллионов манатов или нескольких тысяч. Есть проекты, — и их немало, на полномасштабный запуск которых требуется 12—15 млн долларов. Они опять же касаются химической отрасли и сферы электроники.

— Только ли иностранцы интересуются разработками наших ученых? А где же отечественный бизнес?

— Нам поступают конкретные запросы и от азербайджанских бизнес-структур. На базе этих предложений мы и строим свою работу, а испытания и экспертизу проводим вместе с заказчиком. Однако сам процесс запущен недавно. Прототипы и модели новейших научных разработок уже существуют, и идет работа над разными версиями продуктов.

Раньше наши бизнесмены покупали и ввозили новые технологии из-за рубежа, но в последнее время в связи с тем, что приобретение и импорт товаров там стали обходиться дороже, увеличились запросы и на наши технологии. В этом как раз и заключается наша задача — в увеличении интереса, а главное — в возрождении веры у местных производителей в наших ученых и их разработки. Чтобы они не гонялись за зарубежными инновациями, а заказывали продукты таких разработок в Азербайджане.

И говоря об инвестиционной составляющей, хотел бы добавить, что в рамках международного сотрудничества Академия Наук работает с рядом зарубежных организаций над вопросом привлечения инвестиций и непосредственно потенциальных инвесторов. Реализуются совместные проекты по росту производства экспортонаправленной продукции и обеспечению ее выхода на внешние рынки.

— Я так понимаю, сказанное вами имеет непосредственное отношение к подписанному на днях главой государства Ильхамом Алиевым Указу «Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики»?

— Совершенно верно. В разработке Стратегической дорожной карты наряду с государственными органами активное участие принимали местные и зарубежные академические структуры, образовательные учреждения, представители частного сектора и гражданского общества, и были использованы все возможности для того, чтобы документ был инклюзивным, всеобъемлющим. Каждый из секторов, нашедших свое отражение в дорожной карте экономических реформ, сможет развиваться при использовании передовых научных достижений. С этой целью мы сегодня и анализируем внешние рынки.

— И каковы результаты анализа? Можете сказать, где наша инновативная продукция может быть конкурентоспособной?

— В основном в соседних странах — в Турции, России, Украине и ряде европейских государств. Здесь мы имеем традиционные связи, плюс эти страны имеют схожий с нами экономический уклад. Согласитесь, что войти в развитый американский рынок со своей продукцией очень сложно, поскольку тамошние фирмы и наука сильно прогрессировали.

— Получается, что, как и в годы СССР, в Азербайджане по-прежнему передовой считается химическая наука и нам следует делать упор на нее?

— Этот сектор у нас силен традиционно. Новым секторам нужно время, чтобы выйти на конкурентоспособный уровень. Причем в зависимости от сферы деятельности время на это требуется разное. Сегодня сложно говорить о конкретных о сроках. Могу только сказать, что в Стратегической дорожной карте названы одиннадцать секторов и в плане инноваций мы будем строить свою работу исходя из отмеченных в документе приоритетов.

— Когда следует ожидать, что выпуск и у нас инновационной продукции достигнет уровня зарубежных стран?

— Очень сложный вопрос. Если процесс получит полную поддержку от трех отмеченных мной ранее сторон — государства, бизнеса и науки, и если будут верно выбраны конкурентоспособные сектора, то, исходя из того, что мы уже сегодня можем выставить на рынок пару экземпляров инновативной продукции… Уверен, что спустя 10—15 лет мы представим на зарубежные рынки десятки видов таких товаров. Здесь интересен корейский опыт, когда автопроизводство там достигло ощутимых размеров роста в 80-х годах, хотя процесс развития отрасли был запущен еще в 50—60-х годах прошлого века. То есть потребовалось несколько десятков лет, чтобы их автомобильная продукция стала конкурентоспособной. Здесь не следует ждать скорых результатов. Наоборот, надо ставить далеко идущие цели, чтобы и азербайджанские компании достигли когда-нибудь уровня ведущих зарубежных производителей. Главное, чтобы наука была в курсе потребностей производства в научных разработках и наоборот, чтобы производство было в курсе научного потенциала страны. Если их правильно состыковать, то при государственной поддержке обязательно удастся достичь положительных результатов.

Рауф НАСИРОВ