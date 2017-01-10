Министерство юстиции Азербайджана проводит служебную проверку в отношении судебных исполнителей (приставов), исполнявших решение суда по делу Нурай Байрамзаде.

Как сообщили 1news.az в Министерстве юстиции, проверка проводится для того, чтобы установить, нарушили или нет судебные исполнители процедуру исполнения судебного решения.

«Если в действиях этих сотрудников будут выявлены нарушения, то в отношении них будут приняты соответствующие меры», - подчеркнули в Министерстве юстиции.

Отметим, что на распространенном в соцсетях видео запечатлено, как судебные приставы пытаются отобрать у тети 10-летнюю Нурай и передать отцу ребенка.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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