В среду, 11 января, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами туман и изморось, вечером дождь.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который в дневные часы сменится южным.

Температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от +2 до +4 градусов, днем - от +7 до +10. Непосредственно в столице ночью - от +2 до +4, днем - от +7 до +9.

Атмосферное давление превысит норму и составит 770 мм ртутного столба, влажность воздуха ночью в среднем составит 80–90%, днем - около 65–75%.

В районах Азербайджана 11 января преимущественно без осадков, но местами ожидаются туман и изморось, ветер преимущественно западный.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +8 до +13. В горной местности ночью - от -3 до +2, днем - от +3 до +8 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что 11 января на Абшероне колебание метеорологических показателей будет слабым или умеренным, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Однако 12 и 13 января увеличится колебание метеопоказателей и усилится ветер (попеременно, то южный гилавар, то северный хазри), что может вызвать у метеочувствительных людей ощущение дискомфорта.

Елена Остапенко, Э.Т.