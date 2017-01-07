8 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, мелкий дождь, юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 1-4, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 80-90%, днем – 60-65%.

В районах Азербайджана также будет в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 10-14 градусов тепла, местами до +17 градусов, в горах ночью от -3 до +2 градусов, днем +4-+9 градусов.

Талыб Бархудаев, И.А.