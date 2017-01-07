В бизнес-центре Demirchi Tower, расположенном на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе Баку, произошел вооруженный инцидент, есть погибший.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, сотрудник авиакомпании Iraqi Airways («Иракские авиалинии») 27-летний Эльшан Баширов на почве конфликта убил из ружья марки «Винчестер» 23-летнего жителя столицы Али Агали.

Э.Баширов по горячим следам был задержан сотрудниками полиции, по факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство»), ведется следствие.

Сотрудники районной прокуратуры и полиции проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия, с места преступления были изъяты гильзы и другие вещественные доказательства, тело А.Агали направлено на судмедэкспертизу.

Тимур Рзаев, И.А.