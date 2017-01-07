В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 16 декабря текущего года продолжаются спасательно-поисковые работы нефтяников по секторам, согласно плану, утвержденному штабом, состоящим из ведущих экспертов МЧС, Министерства обороны, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Как сообщили 1news.az в Штабе поисковых работ, поисковая операция продолжается в ранее определенных секторах.

При этом отмечается рост силы ветра и высоты волн в районе проводимых работ. Несмотря на погодные условия, поисково-спасательная операция продолжается беспрерывно.

В штабе отметили, что погода мешает движению малых судов, из-за чего к району поиска были привлечены суда, обладающие техническими характеристиками, позволяющими продолжать поисковые работы в подобных условиях.

Также продолжаются интенсивные поиски в прибрежной полосе.

Талыб Бархудаев, И.А.