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Погибшая в турецком клубе азербайджанка отправилась в Стамбул за новой жизнью – ФОТО 04.01.2017 12:37

Первая поездка за границу для девушки оказалась последней.

Среди жертв террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь посетителей стамбульского ночного клуба «Reina», оказалась и гражданка РФ, азербайджанка, 28-летняя Нурана Гасанова.

В последние годы она жила в Баку, оттуда и прилетела в Стамбул, поэтому турецкие власти сперва приняли ее за гражданку Азербайджана, однако после проверки документов установили, что девушка являлась российской подданной, сообщает «Комсомольская правда».

По словам друзей, за рубеж Нурана отправилась впервые. Она давно планировала побывать за границей, но все как-то не складывалось. Решение отправиться в Стамбул девушка приняла буквально за пару недель до праздника.

Ведь есть такая примета, как встретишь Новый год, так его и проведешь, а Нурана, у которой после пережитой несчастной любви, наконец-то, стали намечаться новые отношения, мечтала, чтобы 2017 год стал в ее жизни особенным.

- А так как она была гражданкой России, а жила в Баку, то ей оставались только безвизовые страны, - рассказала «КП» близкая подруга девушки Светлана. – И ее выбор пал на Турцию. Ой, господи, лучше бы она туда не поехала! Нурана была очень доброй и жизнерадостной, всегда поддерживала и помогала в трудную минуту. Была Другом с большой буквы. В наше время редко встретишь настоящих и верных друзей, вот Нурана была одна из таких…

Вечером 30 декабря девушка поднялась на борт самолета до Стамбула в бакинском аэропорту Гейдар Алиев. Последняя запись на ее странице в «Фейсбуке» гласит, что она вылетала в замечательном настроении. Спустя сутки выстрелы террориста оборвали ее жизнь…

На опознание в Турцию отправилась старшая сестра Нураны. По желанию родных, тело девушки доставили на историческую родину - в Азербайджан, где она и будет похоронена 4 января.

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А.А.

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