Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о том, что в Баку активно разыскивается азербайджанец Мухаммед Ахмед - «террорист из Сирии», и его фотографии развешаны по всему городу в общественных местах.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы МВД АР, полковник полиции Садиг Гезалов, эта информация недостоверная и не имеет под собой никаких оснований.

«Человек, чьи фотографии распространены в социальных сетях и СМИ, на самом деле является пропавшим без вести в сентябре 2016 года гражданином Узбекистана, 24-летним Мухаммедджаном Акмалан оглу Ахмедджановым.

Так как есть основания полагать, что мужчина может находиться на территории нашей республики, Узбекистан обратился к Азербайджану с просьбой помочь в розыске мужчины», - заявил С.Гезалов.

Он подчеркнул, что журналисты не должны распространять непроверенную информацию под сенсационными заголовками, не уточняя ее в пресс-службе МВД Азербайджана.

Тимур Рзаев, Г.Р.