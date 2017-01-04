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Общество
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Цветы, которыми называют новорожденных девочек в Азербайджане - СПИСОК 04.01.2017 17:20

За последние 5 лет новорожденных девочек в Азербайджане часто называли именами, в которых упоминаются цветы.

Как сообщили в Министерстве юстиции, в основном это Наргиз и Лала.

В 2016 году 445 девочек назвали именем Наргиз. В целом, за последние 5 лет это имя дали 2 591 малышке.

За пять лет именем Лала назвали 1 782 девочку (в прошлом году 270), а 300 (в 2016 году – 44) – Ясемен, передает Report.az.

В то же время, за последние пять лет 425 малышек назвали Чичек, 212 – Банучичек, 185 – Бановша, 86 – Гюльбахар, 75 – Гызылгюль, 46 – Гаранфиль.

Кроме того, широко распространены такие имена, как Лалезер, Лалезар, Лалаханум, Лаленур, Лалехатун, Лалегюль, Лала Джоя, Наргизхатун, Наргизбану, Наргиззахра, Наргизханум, Наргиза, Бановшаханум, Гюльшахназ, Гюльшах. 

А.А.

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