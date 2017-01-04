Скончался известный азербайджанский журналист Намиг Ибрагимов.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил журналист Кенан Гулузаде.

«Друзья, нас постигла огромная утрата... скончался Намик Ибрагимов», - написал К.Гулузаде.

Н.Ибрагимов родился 10 марта 1979 года в Баку. Работал в «Айна-Зеркало», Baku Post, Vesti.az и других изданиях.

«Азербайджанская журналистика потеряла очень яркого, талантливого своего представителя, который мог бы долго работать на благо нашего общего дела», - сообщил 1news.az политолог Тофиг Аббасов, работавший с Н.Ибрагимовым в газете Baku Post.

«Намиг Ибрагимов был действительно очень профессионально работающим парнем, у него было прекрасное чувство темы, жанра, он был потрясающий рассказчик», - сказал Т.Аббасов.

По его словам, у Н.Ибрагимова должны были учиться начинающие журналисты.

«Он видел тему, и знал, как ее разработать. Этот человек мог спокойно, без шума сделать то, что многие делали с шумом и гамом. Это был настоящий профессионал. Он никого не повторял, а повторял только себя. Мог доступным языком преподнести свои мысли», - сказал Т.Аббасов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.