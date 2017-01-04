В четверг, 5 января, в Баку и на Абшероне переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся юго-западным.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от +1 до +4 градусов, днем от +8 до +13. Непосредственно в столице ночью от +1 до +3, днем от +9 до +11.

Атмосферное давление снизится с 767 мм до 764 мм ртутного столба, влажность воздуха ночью в среднем составит 60–70%, днем около 50–55%.

В районах Азербайджана 5 января осадков также не ожидается, ночью и рано утром местами туман. Ветер преимущественно западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем от +9 до +14. В горной местности ночью от 0 до -5, днем от +4 до +9 градусов.

Елена Остапенко, Г.Р.