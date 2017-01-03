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Общество

Выдающийся азербайджанский художник Ариф Азиз празднует день рождения – ФОТО 03.01.2017 16:13

Сегодня - день рождения заслуженного деятеля искусств Азербайджана, профессора, почетного члена Всемирной художественной академии Арифа Азиза.

Будущий мэтр азербайджанского абстракционизма родился в 1943 году в Баку.

Сегодня работы Арифа Азиза хранятся в музеях нашей страны и за рубежом — в Азербайджанском государственном музее искусств, Московском музее искусств, Сенегальском музее современных искусств, Тебризском музее Шахрияра в Иране. Многие его шедевры - в частных коллекциях в США, Венгрии, Шри-Ланке, Иране, Турции, Индии, Германии, Финляндии и пр.

Полотна художника не раз выставлялись в рамках его персональных выставок в крупнейших мировых центрах культуры, среди которых Берлин и Париж.

Как отмечают критики, в работах художника традиционные узоры и старинные графические знаки мастерски вплетены в полотна, подчёркивая созвучие его творчества с различными эпохами. Ариф Азиз умело управляет техникой, фактически создавая собственный стиль и художественный язык, узнаваемый во всем мире. Для кого-то его живопись — это слияние академического и современного искусства, для других — культурная революция.

Отметим, что Ариф Азиз, являющийся выпускником Московского государственного художественного училища им. С.Г.Строганова, стал первым азербайджанским художником, получившим профессиональное образование в области прикладной графики и дизайна -малоизученной и новаторской на то время области.

Являясь первопроходцем в области дизайна и прикладной графики в Азербайджане, Ариф Азиз шел путем поиска новых подходов в создании плаката, рекламы, книжной продукции.

Тогда творческий потенциал молодого энергичного художника был сразу замечен — ему предложили вести курс прикладной графики и дизайна в Азербайджанском государственном институте культуры и искусств. Позже художник принял приглашение преподавать в Бейкендском Университете Турции в качестве профессора кафедры изобразительного искусства.

С тех пор вот уже несколько десятилетий педагогическая деятельность стала неотъемлемой частью жизни Арифа Азиза.

Бурлящая творческая энергетика, неутолимая жажда деятельности, многочисленные удачные проекты, участие в международных выставках, выступления на международных симпозиумах и конференциях, а самое главное — преданность мастера своему призванию, неоднократно высоко оценивались как в Азербайджане, так и за его пределами.

Так, в 2006 году в Стамбуле Арифу Азизу была вручена награда посла мира, которая отмечает не только большие заслуги в области налаживания межкультурных связей между странами мира, но и его личностные качества.

И закономерно еще одно событие, произошедшее в творческой судьбе Арифа Азиза: он стал первым азербайджанским художником, принятым во Всемирную художественную академию.

Торжественная церемония облачения нового члена Академии в мантию состоялась в Баку 8 октября 2009 года. Для этого в Баку прибыл президент Академии Анатолий Силов.

Творческая энергетика, постоянная жажда деятельности, многочисленные удачные проекты, организация и участие в международных выставках, выступления на международных симпозиумах и конференциях, и главное - преданность своему призванию, высоко оцениваются как коллегами мастера, так и общественностью.

Мы желаем уважаемому мэтру долгих лет жизни и новых вершин в его творческой деятельности!

1news.az

При написании использованы материалы газет "Бакинский рабочий" и "Азербайджанские известия", а также информация "Национальной библиотеки Азербайджана".

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