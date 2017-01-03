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Общество

В Кюрдамире столкнулись Скорая помощь и КАМАЗ, а в Масаллы – две легковушки, есть жертвы 03.01.2017 13:55

1 человек погиб и 3 человека получили травмы при столкновении этим утром на 187-м километре магистрали Баку-Газах на территории Кюрдамирского района автомобиля Скорой помощи марки «Ford», принадлежащей Уджарской районной центральной больнице, и грузовика КАМАЗ, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА. 

Находившаяся в «Ford» жительница Уджарского района Шахла Азизова, 1963 года рождения, скончалась на месте. Водитель Скорой помощи Т.Сулейманов, медсестра Валида Халилова и пассажирка Хаяла Мехтиева с травмами различной степени тяжести доставлены в Кюрдамирскую районную центральную больницу. Позже В.Халилова скончалась в больнице.

Отмечается, что находившиеся в Скорой помощи возвращались из Баку, куда в одну из клиник доставили дочь погибшей в аварии Ш.Азизовой.   

По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции ведется разбирательство.

Еще одно тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в Масаллинском районе Азербайджана.

Столкновение автомобилей марки «Fiat» и «ВАЗ-2107» произошло примерно в полдень на участке автодороги Масаллы-Ярдымлы, проходящей через территорию села Гариблер. Вследствие аварии, находившиеся в «ВАЗ-2107» пассажиры – муж и жена – от полученных многочисленных травм скончались на месте. Их тела доставлены в морг. А получившая травмы пассажирка «Fiat»  Зейнаб Гамзаева, 2004 года рождения, помещена в Масаллинскую районную центральную больницу.

По факту началось разбирательство.

Ялчин Алиев, Ф.Б.

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