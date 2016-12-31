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Общество

Официальный дилер Mercedes-Benz – Abşeron Avtomobil Mərkəzi – провел тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz – ФОТО 31.12.2016 14:14

27 декабря 2016 года для представителей СМИ был проведен тест-драйв линейки автомобилей Mercedes-Benz, организованный новым официальным дилерским центром Mercedes-Benz в Азербайджане Abşeron Avtomobil Mərkəzi.

Дилерский центр общей площадью более 3000 кв.м, выдержанный в соответствии с корпоративными стандартами бренда Mercedes-Benz, предоставляет широкий комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Mercedes-Benz. Сервисная зона на сегодняшний день составляет 1000 кв.м. Сервисная зона включает в себя 5 постов, но при этом количество постов в ближайшем будущем будет увеличено.

Для удобства посетителей в шоу-руме представлен весь модельный ряд марки, а сервисный центр оснащен современным оборудованием, позволяющим выполнять широкий комплекс работ.

Сотрудники центра являются высококвалифицированными специалистами, которые готовы предоставить профессиональные консультации по моделям Mercedes-Benz и программам кредитования, организовать персональный тест-драйв и помочь в выборе оптимальной комплектации автомобиля.

Автосалон Abşeron Avtomobil Mərkəzi расположен по адресу: Сумгайытское шоссе, 6-й км.

Телефон автосалона: +994 12 3477800

Сайт: www.baku.mercedes-benz.az

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