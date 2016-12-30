Сотрудник Института архитектуры и искусства Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по педагогическим наукам, доцент Сабир Тагиев награжден орденом «Честь и Совесть» Международного наградного комитета Совета по общественным наградам ООН.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в НАНА, ученый удостоен этой награды за заслуги в сфере науки и культуры.

С.Тагиев является автором более 200 научных статей, десяти книг, представлял нашу страну в ряде международных научных конференциях и симпозиумах.