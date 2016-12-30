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Общество
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Представители общественности выразили мнение на критику отдельного преподавания истории Карабаха в школах 30.12.2016 20:15

Представители азербайджанской общественности выразили мнение на критику, озвученную сегодня в Милли Меджлисе касательно отдельного преподавания истории Карабаха в VIII классах.

Как сообщает 1news.az, руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Байрам Сафаров отметил, что азербайджанские дети должны лучше изучать и знать историю Карабаха.

«Если наши граждане будут больше знать о Карабахе, то вне зависимости от того, где будут находиться, смогут доказать свою правоту на основе фактов. Есть большой прок в преподавании истории Карабаха вкупе с историей Азербайджана», - отметил он.

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Газанфар оглу отметил, что проведение факультативных занятий по истории Карабаха является дополнительным ценным источником по углубленному и обширному изучению азербайджанских реалий.

«Также необходимы факультативные занятия по истории Иревана, чтобы молодежь имела подробную информацию о наших потерянных землях», - сказал депутат.

В свою очередь начальник отдела «История Карабаха» Института истории имени А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, доктор исторических наук Гасым Гаджиев отметил, что данный курс является факультативным и служит углубленному изучению различных тем и вопросов.

«Ученики средних школ должны хорошо знать историю Карабаха. Не только дети, но и дети путаются в истории оккупации Карабаха. Вы можете поверить, что они даже путают названия оккупированных районов. Те, кто поднял эту тему, что-то путают, или их запутали. Это не учебник, а учебное средство. Между этими понятиями существует большая разница», - подчеркнул историк.

Доктор исторических наук, профессор Керим Шукюров не видит проблемы в отдельном преподавании данного курса.

«Наоборот, как в мировом, так и в нашем историковедении, регионы изучаются отдельно. А изучение в отдельном порядке истории Карабаха представляет особую важность. Я не вижу здесь проблемы. Мы в Институте истории не раз обсуждали этот вопрос», - сказал профессор.

В свою очередь эксперт в сфере образования Этибар Алиев отметил, что не понимает критики по поводу преподавания истории Карабаха.

«Если честно, преподавание истории Карабаха, как в виде уроков, так и в виде факультативов, служит повышению исторических знаний нашей молодежи. Карабах имеет древнюю историю, поэтому я не считаю, что он изучение его истории должно быть незначительным разделом в составе учебника «История Азербайджана», - сказал Э.Алиев.

Другой эксперт в данной сфере Шахлар Аскеров подчеркнул, что приветствует преподавание истории Карабаха в школах.

«История Азербайджана это история Карабаха, Иревана, Нахчывана, Ширвана и т.д. Мы должны отлично знать историю. Принимая во внимание тот факт, что Карабах находится в центре внимания международного сообщества, насколько лучше мы будем знать его историю, настолько быстрее мы приблизимся к урегулированию конфликта. Это служит нашей победе, общим интересам азербайджанского народа. Не надо искать здесь других объяснений», - резюмировал он.

Р.Д., И.А.

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