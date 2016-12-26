Профессор БВШН выступил на международной конференции

Профессор кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Фуад Велиев принял участие в прошедшей в Стамбуле IV Международной конференции по энергетическим технологиям, сообщает пресс-служба БВШН.

На пленарном заседании профессор выступил с докладом на тему «Энергосберегающие технологии энергосбережения в системах добычи нефти на основе эффекта отрицательного давления». Выводы представленного доклада вызвали большой интерес участников конференции.

Профессор Фуад Велиев также выступил на конференции с информацией об Азербайджане и о Высшей школе, которая привлекла большое внимание. Он, в частности, рассказал об истории создания и становления, деятельности и перспективах развития БВШН. Представители различных университетов, проявившие большой интерес к Азербайджану, выразили намерение наладить сотрудничество с Высшей школой в области науки и образования.

Ялчин Алиев, Ф.Б.