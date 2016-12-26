Криминальный авторитет Эльчин Питерский: «Имущество депутата Астана Шахвердиева будет уничтожено, если…»

Высказывания депутата Милли Меджлиса Астана Шахвердиева об «отходах азербайджанского общества в России», вызвало негодование среди представителей азербайджанской общины этой страны.

Как сообщает AzEuroNews.com, данный вопрос был обсужден и представителями «воровского мира» азербайджанцев РФ.

Как сообщает источник данного издания, депутату из Санкт-Петербурга позвонил криминальный авторитет «Эльчин Питерский», который дал народному избраннику один день на то, чтобы тот попросил прощения.

«В случае, если депутат откажется это сделать, его имущество будет уничтожено»,- отмечает издание. Также указывается, что в связи с этим депутат уже обратился в МВД.

Комментируя данную новость Publik.az, депутат указал, что не боится угроз криминального авторитета.

«Если он говорит, что уничтожит мое имущество, то он может это сделать. От него всего можно ожидать. Я никуда не обращался. Я никого не боюсь, в том числе и угроз «Эльчина Питерского». Что он мне сделает? Разве я его оскорблял? Мои мысли не касаются всех проживающих в РФ азербайджанцев»,- сказал он.

Следует отметить, что на днях депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев дал интервью «Радио Азадлыг», в котором назвал «наркоманами и алкоголиками» участников акции протеста 22 декабря в Билясуварском районе.

Причиной акции были частые перебои с энергоснабжением 11 поселков, где проживают около 20 тыс. вынужденных переселенцев.

«Среди них были алкоголики и другие отбросы общества», - цитирует «Радио Азадлыг» депутата.

Далее, говоря об азербайджанцах, уезжающих на заработки в РФ, депутат отметил, что из-за них формируется негативное мнение обо всем народе.

«Знаете, в чем причина? Я исследовал этот вопрос. Знаете, кто едет в Россию? Это отходы нашего общества».

Данное интервью депутата вызвало негативную реакцию азербайджанской общественности.

Как впоследствии признался сам депутат, «он не хотел использовать такое грубое выражение».

«Я очень сожалею, что использованное мною по неосторожности выражение так сильно огорчило людей. Не мог себе представить, что это создаст такой резонанс в обществе», - сказал он.

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Эльшан Рустамов