Астан Шахвердиев: «Мой племянник соврал насчет того, что я был подвыпивший»

Депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев прокомментировал высказывание своего племянника Немата Шахвердиева о том, что он был подвыпившим, когда заявил об «отходах азербайджанского общества».

По словам депутата, высказывания его племянника Немата Шахвердиева не соответствуют действительности. «Он допустил ошибку, сделав подобное заявление. Кто он такой? Ну и что, что он мой племянник. Он врет»,- сказал депутат, передает Qafqazinfo.

По его словам, когда он давал интервью «Радио Свобода», то рядом с ним были и другие люди. «Его отец не упрекал меня, но возможно, что-то сказал своему сыну. Не надо обращать внимания на его слова. У этого парня есть психологические проблемы»,- указал он.

Напомним, что племянник депутата Милли Меджлиса Астана Шахвердиева – Немат Шахвердиев прокомментировал высказывание своего дяди касательно «отходов азербайджанского общества».

«Я послушал запись интервью Астана Шахвердиева, там он даже не может завершить свою мысль. Чувствуется, что он был подвыпившим, такое случается», - цитирует молодого человека информационный сайт Lent.az.

По информации Lenta.az, об этом Немат Шахвердиев написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Н.Шахвердиев указал, что понимает недовольство граждан в связи с высказываниями своего дяди.

«Даже мой отец упрекнул его из-за высказываний о проживающих в России азербайджанцах. Сожалею», - написал он, указав, что за высказывания дяди родственники ответственности не несут.

Следует отметить, что на днях депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев дал интервью «Радио Азадлыг», в котором назвал «наркоманами и алкоголиками» участников акции протеста 22 декабря в Билясуварском районе.

Причиной акции были частые перебои с энергоснабжением 11 поселков, где проживают около 20 тыс. вынужденных переселенцев.

«Среди них были алкоголики и другие отбросы общества», - цитирует «Радио Азадлыг» депутата.

Далее, говоря об азербайджанцах, уезжающих на заработки в РФ, депутат отметил, что из-за них формируется негативное мнение обо всем народе.

«Знаете, в чем причина? Я исследовал этот вопрос. Знаете, кто едет в Россию? Это отходы нашего общества».

Данное интервью депутата вызвало негативную реакцию азербайджанской общественности.

Как впоследствии признался сам депутат, «он не хотел использовать такое грубое выражение».

«Я очень сожалею, что использованное мною по неосторожности выражение так сильно огорчило людей. Не мог себе представить, что это создаст такой резонанс в обществе», - сказал он.

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Эльшан Рустамов, Ф.Б.