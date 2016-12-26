USD1.7622
EUR1.8438
RUB0.0289
Brent55.16
WTI53.02
Золото1 133.30
S&P 500 Index2 263.79
Nikkei 22519 416.57
Общество

Астан Шахвердиев: «Мой племянник соврал насчет того, что я был подвыпивший» 26.12.2016 17:06

Депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев прокомментировал высказывание своего племянника Немата Шахвердиева о том, что он был подвыпившим, когда заявил об «отходах азербайджанского общества».

По словам депутата, высказывания его племянника Немата Шахвердиева не соответствуют действительности. «Он допустил ошибку, сделав подобное заявление. Кто он такой? Ну и что, что он мой племянник. Он врет»,- сказал депутат, передает Qafqazinfo.

По его словам, когда он давал интервью «Радио Свобода», то рядом с ним были и другие люди. «Его отец не упрекал меня, но возможно, что-то сказал своему сыну. Не надо обращать внимания на его слова. У этого парня есть психологические проблемы»,- указал он.

Напомним, что племянник депутата Милли Меджлиса Астана Шахвердиева – Немат Шахвердиев прокомментировал высказывание своего дяди касательно «отходов азербайджанского общества».

«Я послушал запись интервью Астана Шахвердиева, там он даже не может завершить свою мысль. Чувствуется, что он был подвыпившим, такое случается», - цитирует молодого человека информационный сайт Lent.az.

По информации Lenta.az, об этом Немат Шахвердиев  написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Н.Шахвердиев указал, что понимает недовольство граждан в связи с высказываниями своего дяди.

«Даже мой отец упрекнул его из-за высказываний о проживающих в России азербайджанцах. Сожалею», - написал он, указав, что за высказывания дяди родственники ответственности не несут.

Следует отметить, что на днях депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев дал интервью «Радио Азадлыг», в котором назвал «наркоманами и алкоголиками» участников акции протеста 22 декабря в Билясуварском районе.

Причиной акции были частые перебои с энергоснабжением 11 поселков, где проживают около 20 тыс. вынужденных переселенцев.

«Среди них были алкоголики и другие отбросы общества», - цитирует «Радио Азадлыг» депутата.

Далее, говоря об азербайджанцах, уезжающих на заработки в РФ, депутат отметил, что из-за них формируется негативное мнение обо всем народе.

«Знаете, в чем причина? Я исследовал этот вопрос. Знаете, кто едет в Россию? Это отходы нашего общества».

Данное интервью депутата вызвало негативную реакцию азербайджанской общественности.

Как впоследствии признался сам депутат, «он не хотел использовать такое грубое выражение».

«Я очень сожалею, что использованное мною по неосторожности выражение так сильно огорчило людей. Не мог себе представить, что это создаст такой резонанс в обществе», - сказал он.

Читайте по теме:

Депутат Астан Шахвердиев внес ясность в использованное им выражение об «отходах азербайджанского общества» 

Эльшан Рустамов, Ф.Б.

2248количество просмотров
Криминальный авторитет Эльчин Питерский: «Имущество депутата Астана Шахвердиева будет уничтожено, если…»
Астан Шахвердиев: «Мой племянник соврал насчет того, что я был подвыпивший»
Каждый депутат несет ответственность за свои слова - Зияфет Аскеров

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров выразил отношение к заявлениям некоторых депутатов, которые вызывают резкую реакцию в обществе.
Племянник Астана Шахвердиева: «Мой дядя был подвыпившим, когда говорил об «отходах азербайджанского общества…»
Самочувствие Човдарова ухудшилось от одного упоминания имени Таги Ахмедова
Агаджан Абиев: «На пленарном заседании будет принято окончательное решение в связи с Астаном Шахвердиевым»

Мы пока не уточнили, действительно ли Астаном Шахвердиевым были сделаны заявления, вызвавшие недовольство в обществе.
Прокурор потребовал пожизненного заключения для Талеха Багирова - ОБНОВЛЕНО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Умер Джордж Майкл - ФОТО - ВИДЕООперация в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОСМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа МайклаВозможный взрыв: появилось видео вспышки в момент катастрофы российского Ту-154 над Черным морем – ВИДЕОТурецкие СМИ распространили новые видеокадры момента убийства Ровшана Ленкоранского - ФОТО - ВИДЕОПрезидент Азербайджана вручил орден «Гейдар Алиев» Народной артистке Зейнаб Ханларовой - ФОТОШестилетней девочке оторвало палец на эскалаторе в торговом центре MetroparkЛужков рассказал о самочувствии - ОБНОВЛЕНОПоследнее рождество Джорджа Майкла: песни, которые будут жить вечно – ФОТО – ВИДЕОКриминальный авторитет Эльчин Питерский: «Имущество депутата Астана Шахвердиева будет уничтожено, если…»

НОВОЕ НА САЙТЕ

26 декабря18:56 В Масазыре сдано в эксплуатацию жилое здание для выпускников детдомов - ФОТО18:44 Актер Мурат Йылдырым женился на марокканской королеве красоты, сосватанной Эрдоганом – ФОТО – ВИДЕО18:36 Мужчина в маске с флагом ИГИЛ в руке свободно пересекает границу Германии – ВИДЕО18:23 Появилось видео подъема фрагмента разбившегося Ту-154 - ВИДЕО18:20 Обама рассказал, чем займется после инаугурации Трампа18:12 «Габала» сыграет с клубами Албании, Румынии и Македонии17:56 Обеспечение населения Азербайджана доступным жильем потребует инвестиций в размере 900 млн манатов17:42 Криминальный авторитет Эльчин Питерский: «Имущество депутата Астана Шахвердиева будет уничтожено, если…»17:34 В Уганде перевернулось судно с футбольной командой на борту17:30 Более 50 футболистов пройдут селекционные сборы в АЗАЛ17:24 Французский депутат и глава Демократической партии социалистов Монтенегро поздравили Ильхама Алиева с днем рождения17:16 Курс маната к доллару на вторник, 27 декабря17:10 Элтон Джон, Мадонна и другие звезды скорбят в связи со смертью Джорджа Майкла – ФОТО – ВИДЕО17:06 Астан Шахвердиев: «Мой племянник соврал насчет того, что я был подвыпивший»17:00 Опубликована стратегическая дорожная карта по развитию жилищного обеспечения по приемлемой цене в Азербайджане