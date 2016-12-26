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Общество

Каждый депутат несет ответственность за свои слова - Зияфет Аскеров 26.12.2016 16:18

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров  выразил отношение к заявлениям некоторых депутатов, которые вызывают резкую реакцию в обществе.

В своем интервью З.Аскеров сказал, что, прежде всего, каждый человек, каждый  депутат несет ответственность за свои слова.

«Правда, согласно нашему закону «О статусе депутата» избранник народа не несет ответственности за сказанное им в Милли Меджлисе, но наряду с правовой ответственностью человека, есть и внутренняя, личная ответственность. Каждый человек должен отвечать за свои слова. Я прошу своих коллег: перед тем как что-то сказать, в особенности делая какие-либо заявления для прессы, семь раз отмерить, один раз отрезать. Например, подумать, как может быть искажено сказанное ими, как это будет воспринято и т.д. Поэтому они должны быть внимательными, делая заявления»,- сказал он, передает АПА.

 З.Аскеров также сказал, что некоторые медиа пользуются механическими ошибками в заявлениях депутатов: «Когда депутат совершает механическую ошибку, журналисты не должны искажать ее, как им вздумается. Слава Аллаху, в нашем обществе сейчас царят мир, солидарность. Эту солидарность нужно укреплять. Но, к сожалению, некоторые наши журналисты цепляются за сказанное одним депутатом во время интервью и искажают его слова. Поэтому возникают такие недоразумения. Но, конечно же, каждый депутат в своих действиях и словах должен быть внимательным и честным, служить народу и государству!»- сказал он.

Напомним, что на днях депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев дал интервью «Радио Азадлыг», в котором назвал «наркоманами и алкоголиками» участников акции протеста 22 декабря в Билясуварском районе.

Причиной акции были частые перебои с энергоснабжением 11 поселков, где проживают около 20 тыс. вынужденных переселенцев.

«Среди них были алкоголики и другие отбросы общества», - цитирует «Радио Азадлыг» депутата.

Далее, говоря об азербайджанцах, уезжающих на заработки в РФ, депутат отметил, что из-за них формируется негативное мнение обо всем народе.

«Знаете, в чем причина? Я исследовал этот вопрос. Знаете, кто едет в Россию? Это отходы нашего общества».

Данное интервью депутата вызвало негативную реакцию азербайджанской общественности.

Как впоследствии признался сам депутат, «он не хотел использовать такое грубое выражение».

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