Агаджан Абиев: «На пленарном заседании будет принято окончательное решение в связи с Астаном Шахвердиевым»

Мы пока не уточнили, действительно ли Астаном Шахвердиевым были сделаны заявления, вызвавшие недовольство в обществе.

Об этом сказал председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Агаджан Абиев.

Он отметил, что «слышал об этом, но пока точно не уверен», сообщает АПА.

«Если подтвердится, что оскорбления были, то, конечно же, будут приняты меры. Пока руководство Милли Меджлиса не поручало мне созывать заседание комиссии в связи с этим вопросом. 30 декабря будет пленарное заседание и, наверное, на нем будет принято окончательное решение по нему»,- сказал он.

А.Абиев также сказал, что если А.Шахвердиев действительно в своем интервью допустил оскорбления, то это большая ошибка с его стороны.

Напомним, что на днях депутат Милли Меджлиса Астан Шахвердиев дал интервью «Радио Азадлыг», в котором назвал «наркоманами и алкоголиками» участников акции протеста 22 декабря в Билясуварском районе.

Причиной акции были частые перебои с энергоснабжением 11 поселков, где проживают около 20 тыс. вынужденных переселенцев.

«Среди них были алкоголики и другие отбросы общества», - цитирует «Радио Азадлыг» депутата.

Далее, говоря об азербайджанцах, уезжающих на заработки в РФ, депутат отметил, что из-за них формируется негативное мнение обо всем народе.

«Знаете, в чем причина? Я исследовал этот вопрос. Знаете, кто едет в Россию? Это отходы нашего общества».

Данное интервью депутата вызвало негативную реакцию азербайджанской общественности.

Как впоследствии признался сам депутат, «он не хотел использовать такое грубое выражение».

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Эльшан Рустамов, Ф.Б.