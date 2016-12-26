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Общество

Во вторник в Баку и на Абшероне без осадков, до +8 26.12.2016 13:25

Во вторник в Баку и на Абшероне переменная облачность, временами пасмурно, ближе к ночи ожидается дождь, утром местами слабый туман и изморось.

Будет преобладать северо-западный ветер, который в дневные часы сменится умеренным южным ветром.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от 0 до +3 градусов, днем от +6 до +8. Непосредственно в столице ночью от +1 до +3, днем от +6 до +8.

Атмосферное давление опустится с 767 мм до 763 мм ртутного столба, влажность воздуха ночью в среднем составит 80 –90%, днем около 60 – 65%.

В районах Азербайджана 27 декабря также преимущественно без осадков. Ночью и рано утром местами туман. Ветер преимущественно западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем от +4 до +9. В горной местности ночью от -3 до -8, днем от +1 до +6 градусов.

Елена Остапенко, Ф.Б.

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