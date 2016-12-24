Азербайджанскую научную общественность постигла тяжелая утрата.

23 декабря 2016 года на 93-м году жизни скончался известный ученый республики, заслуженный деятель науки, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, доктор физико-математических наук, профессор, заместитель академика-секретаря Отделения физико-математических и технических наук Национальной Академии Наук Азербайджана Магсуд Исфандияр оглу Алиев.

Магсуд Алиев родился 27 августа 1924 года в городе Тбилиси. По окончании школы в 1941 году поступил на физико-математический факультет Тбилисского государственного университета, в связи с участием в 1943-1945 годах во Второй мировой войне прервал учебу и по возвращении с фронта продолжил образование, в 1947-1950 годах учился на физико-математическом факультете Азербайджанского государственного университета.

Начав в 1950 году трудовую деятельность в качестве ассистента в Азербайджанском политехническом институте, Магсуд Алиев в 1954-1957 годах работал в должности старшего преподавателя в Азербайджанском институте нефти и химии, а в 1957-1961 годах – старшего преподавателя, доцента в Азербайджанском государственном университете. Связав с 1961 года судьбу с Академией Наук Азербайджана, он до 1966 года работал в должности старшего научного сотрудника, в 1966-2013 годах заведующего лабораторией в Институте физики, а с 1971 года до конца жизни – заместителя академика-секретаря Отделения физико-математических и технических наук Национальной Академии Наук Азербайджана.

В 1957 году Магсуд Алиев защитил кандидатскую, а в 1966 году – докторскую диссертации по физико-математическим наукам, в 1967 году получил ученое звание профессора. В 1969 году он был избран членом-корреспондентом, а в 1980 году – действительным членом Академии Наук Азербайджана.

Академику Магсуду Алиеву принадлежат большие заслуги в развитии физической науки в Азербайджане. Важнейшее направление его многолетней плодотворной научной деятельности составляло изучение физических свойств полупроводников. Эти исследования, направленные на решение проблем теплопроводности полупроводников, отличаясь своей актуальностью, заложили основу для прояснения целого ряда основополагающих вопросов в этой области. Магсуд Алиев являлся одним из первых исследователей влияния малого количества присадок на кристаллизацию селена, его электрические, оптические и тепловые свойства. Важные результаты, полученные в результате проводимых ученым фундаментальных исследований, были высоко оценены специалистами.

Научное творчество Магсуд Алиев всегда гармонично сочетал с педагогической деятельностью и принимал активное участие в подготовке высококвалифицированных кадров в ряде высших учебных заведений Азербайджана. Своими выступлениями на авторитетных международных научных симпозиумах, форумах и конференциях он достойно представлял азербайджанскую науку и за пределами страны.

Магсуд Алиев является автором более 350 научных работ, изданных в нашей республике и за рубежом, и 30 патентов. Под руководством ученого было подготовлено более 40 докторов философии и докторов наук по физике полупроводников и методике ее преподавания.

Научная деятельность академика Магсуда Алиева получила заслуженную оценку. За заслуги в развитии азербайджанской науки он был удостоен различных орденов и медалей, в том числе одной из высших наград независимой Азербайджанской Республики – ордена «Шохрат».

Память о Магсуде Исфандияр оглу Алиеве, старейшем ученом, замечательном педагоге и отзывчивом человеке, всегда будет жить в сердцах всех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!

Ильхам Алиев

Артур Раси-заде

Огтай Асадов

Рамиз Мехтиев

Эльчин Эфендиев

Гаджибала Абуталыбов

Фатма Абдуллазаде

Акиф Ализаде

Микаил Джаббаров

Ариф Пашаев

Тофиг Нагиев

Ибрагим Гулиев

Иса Габиббейли

Расим Алигулиев

Тельман Алиев

Чингиз Гаджар

Джавад Абдинов

Бахадур Тагиев

Фирудин Гашимзаде

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Гроб с телом покойного будет установлен для прощания 26 декабря 2016 года с 12.00 до 15.00 в круглом зале Национальной Академии Наук Азербайджана (проспект Гусейна Джавида, 31).

АЗЕРТАДЖ