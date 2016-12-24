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Общество

В воскресенье в некоторых местах выпадет снег 24.12.2016 16:10

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 декабря.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, местами ожидаются осадки. Вечером в некоторых местах осадки будут интенсивными. Прогнозируется умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность – 80-90 процентов.

В Нахчыванской Автономной Республике временами выпадет снег, ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 1-6 градусов мороза.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в течение дня временами выпадет снег, в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах ночью и утром в некоторых местах ожидаются туман и изморось. Ближе к вечеру ожидаются осадки. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в течение дня временами выпадет снег, в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах ночью и утром в некоторых местах ожидаются туман и изморось. Ближе к вечеру ожидаются осадки. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах временами пройдут дожди, в горных районах выпадет снег. В горах ожидается туман. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла, в горах 3-7 градусов мороза, днем – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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