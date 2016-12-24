23 декабря в столице Республики Дагестан Российской Федерации Махачкале состоялась научная конференция, посвященная 120-летнему юбилею выдающегося государственного деятеля Азербайджана и Дагестана Азиза Алиева.

В конференции приняли участие официальные лица, депутаты, научные деятели Республики Дагестан Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

Вначале участники конференции возложили венок к памятнику Азизу Алиеву, установленному в центре Махачкалы.

Выступивший на мероприятии глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов рассказал о многогранной деятельности выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева, его заслугах в укреплении дружбы народов Дагестана и Азербайджана. Он отметил, что масштаб деятельности Азиза Алиева для Дагестана был значителен. В трудные для Дагестана времена Азиз Алиев успешно справился с возложенными на него задачами. Он – яркая личность, оставившая большой след в памяти дагестанцев.

Государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академик Кямал Абдуллаев передал участникам конференции приветствия Президента Ильхама Алиева. Государственный советник отметил, что память Азиза Алиева вечно живет в сердце народа Дагестана. Наглядным примером этого является памятник ему, воздвигнутый в центре Махачкалы.

Кямал Абдуллаев сказал, что народы Азербайджана и Дагестана, связывают прочные отношения. Благодаря усилиям великого лидера Гейдара Алиева и Президента России Владимира Путина эти связи достигли еще большего развития. В настоящее время этот политический курс успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. Подчеркнув, что Азербайджан и Дагестан – многонациональные республики, Кямал Абдуллаев отметил, что в обеих республиках толерантность и мультикультурализм имеют древние корни.

Президент Национальной Академии Наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде, говоря о дружественных связях между народами Азербайджана и Дагестана, отметил, что президенты наладили между нашими республиками отношения стратегического характера.

Говоря об общественной деятельности выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева, президент НАНА подчеркнул, что Азиз Алиев показал, что истинный смысл жизни – в служении народу. А. Ализаде привел цитату из высказывания великого лидера Гейдара Алиева об Азизе Алиеве: «Азиз Алиев демонстрировал высокие способности, способность приносить пользу не только в своей республике, стране. В военные годы он успешно выполнил в Иране очень ответственную работу Управления делами Президента Азербайджанской Республики, как глава Дагестана прекрасно справился с чрезвычайно ответственной задачей, успешно работал в Москве – столице такого государства, как Советский Союз, в составе которого мы жили».

Председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению академик Ахлиман Амирасланов коснулся заслуг выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева в области здравоохранения. Он отметил, что талантливый организатор Азиз Алиев добился больших успехов в сфере науки, образования, здравоохранения. Азиз Алиев придавал большое значение совершенствованию материально-технической базы здравоохранения, подготовке профессиональных кадров, обучению молодежи за рубежом. Поэтому целый период азербайджанского здравоохранения связан с именем Азиза Алиева. Важное место среди его заслуг занимают издания на родном языке.

Выразив признательность главе Республики Дагестан за прекрасную организацию мероприятия, глава Исполнительной власти Хачмазского района Шамсаддин Ханбабаев подчеркнул, что нынешняя конференция одновременно является праздником дружбы и братства народов Дагестана и Азербайджана. Отметив, что о выдающемся государственном деятеле Азизе Алиеве сказано много добрых слов, Ш. Ханбабаев подчеркнул, что самое достойное из этих высказываний принадлежит великому лидеру Гейдару Алиеву. Глава исполнительной власти напомнил следующие слова Гейдара Алиева: «Он был и врачом, и ученым, и организатором здравоохранения. Он являлся государственным деятелем, министром, в трудные годы – одним из руководителей Азербайджана, в самые тяжелые годы ХХ века – первым руководителем Дагестана. Для нашего народа это имеет особое значение, так как показывает, что наш народ, лучшие сыны Азербайджана могут занимать достойное место не только в своей стране, но и в других странах, республиках. В сердце каждого азербайджанца это вызывает чувство безграничной гордости».

Другие выступавшие подчеркнули, что Азиз Алиев был не только выдающимся государственным деятелем, он также добился больших успехов в научной деятельности, особо отметили его заслуги в подготовке национальных медицинских кадров.

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