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Общество

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Больше всего на свете я хочу услышать, как мой глухонемой сын называет меня мамой…» - ФОТО 24.12.2016 13:38

Маленькому Омару 11 месяцев, и у него врожденная глухота.

По словам матери Вафы ханум, это обнаружилось практически сразу – ребенок, который должен реагировать на окружающий мир, был полностью лишен данного рефлекса. На протяжении нескольких недель мать старалась выявить в малыше хотя бы какие-то признаки различения звуков, но все попытки заканчивались неудачей.

«Мы провели 3 теста, и врач подтвердил наши опасения – у Омара напрочь отсутствовала способность слышать. Однако у нашего сына есть шанс, необходимо провести кохлеарную имплантацию, после которой его слух восстановится. Без этой операции он навсегда останется глухонемым…» - говорит мать.

Как утверждают врачи, с операцией желательно не тянуть и провести ее в возрасте одного года, потому что это лучше скажется на ребенке – на обретении слышимости и формировании речи. Однако процедура обойдется родителям в достаточно крупную сумму – 32 000 AZN, а семья такими средствами не располагает.

«Мы живем на съемной квартире. Муж работает охранником, и его зарплаты с трудом хватает на то, чтобы покрыть расходы за аренду. Поэтому мы просим помощи у добрых людей, которые не останутся равнодушными к чужому горю. Ведь больше всего на свете я хочу услышать, как мой единственный сын называет меня мамой…» - говорит Вафа ханум.

Однако беда не приходит одна, и у маленького Омара также обнаружился церебральный паралич. Он до сих пор не может нормально сидеть, стоять, держать в руках какой-либо предмет, координировать свои движения и нуждается в реабилитации. По словам врачей, необходимо как можно скорее восстановить способность слышать, чтобы общее развитие организма не тормозилось.

Каждый из нас может внести свою лепту в это благое дело и помочь Омару Гусейнзаде вести здоровую полноценную жизнь. Для этого можно связаться с матерью малыша Вафой ханум по телефону: 051 610 87 07.

Ниже публикуем скрины медицинских справок, подтверждающих диагноз, и номера банковских счетов.

Да не оскудеет рука дающего!

Лейла Мамедова

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