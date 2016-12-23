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Общество

Вносятся изменения в учебный план общеобразовательных школ 23.12.2016 12:55

Будут внесены частичные изменения в учебный план общеобразовательных школ на 2016/2017 учебный год.

Согласно приказу министра образования Микаила Джаббарова эти изменения будут внесены во второй половине 2016/2017 учебного года.

Цель внесения изменений - устранение факторов, усложняющих процесс обучения в общеобразовательных школах, оптимальное регулирование учебной нагрузки, увеличение эффективности пятидневной учебной недели, передает АПА.

Реализация программы факультативного курса «Образование, основанное на жизненных навыках» за счет часов, отведенных на внеклассные, факультативные, индивидуальные и групповые занятия, будет приостановлена.

Со второй половины года на внеклассные занятия для учащихся I-VII классов будет отводиться 1 час, для учащихся VIII-IX классов – 2 часа. 

Отметим, что согласно внесенным в «Образцовый устав общеобразовательной школы» изменениям, занятия в общеобразовательных школах республики начинаются 15 сентября, а завершаются 14 июня.

Учебный год будет разделен на два полугодия, первое полугодие охватит период с 15 сентября по 26 января, второе полугодие – с 1 февраля по 14 июня. Каникулы в период учебного года: осенние каникулы – 5 дней (16-20 ноября), зимние каникулы – 5 дней (27-31 января), для начальных классов предусмотрены дополнительные весенние каникулы – 5 дней (1-5 мая).  

А.А.

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