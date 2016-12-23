22 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Азербайджанскую государственную академию художеств.

На встрече со студентами была представлена информация о деятельности академии. В настоящее время в Азербайджанской государственной академии художеств, созданной в 2000 году Указом общенационального лидера Гейдара Алиева, готовятся художники по 7 специальностям и 20 специализациям.

Ректор академии, народный художник Омар Эльдаров сообщил, что студенты обучаются на ступенях бакалавриатуры и магистратуры факультетов изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, декоративно-прикладного искусства и искусствоведения. В академии созданы мастерские для приобщения бакалавров и магистрантов секретам художественного мастерства.

Лейла Алиева посмотрела в мастерских работы студентов, дала им рекомендации относительно творческого процесса.

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева с группой студентов Азербайджанской государственной академии художеств посетила Детскую клинику Национального онкологического центра.

Навестив детей, получающих лечение в клинике, Лейла Алиева поинтересовалась их здоровьем, ходом лечения, поздравила с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

Лейла Алиева и студенты Академии художеств создали вместе с детьми рисунки на различные темы.

Отметим, что эта встреча стала также прекрасной возможностью для детей, получающих лечение в клинике и отличающихся талантом, расширить свои творческие способности.

Лейла Алиева сообщила, что лечение детей в Детской клинике Национального онкологического центра находится под контролем Фонда, отметила, что здоровью детей всегда придается важное значение.

АЗЕРТАДЖ