Трех человек поджег в бытовке неизвестный преступник после совместного застолья в Новой Москве. Один из них впоследствии скончался.

Как сообщили «МК» в правоохранительных органах, инцидент произошел еще в ночь на 15 декабря, а вчера было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

В одной из бытовок на дачном участке СНТ «Потаповская роща» поселка Сосенское в ссоре после распития спиртных напитков неизвестный облил горючей жидкостью и поджег трех собутыльников.

Двое азербайджанцев, отец и сын 27 и 48 лет соответственно, а также 27-летний местный житель с ожогом 50-60% поверхности тела были госпитализированы. Старший из компании 19 декабря скончался. Ведется поиск злоумышленника.

Эльшан Рустамов, Э.Т.