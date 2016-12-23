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Общество

В Москве сожгли двух азербайджанцев - отца и сына 23.12.2016 12:37

Трех человек поджег в бытовке неизвестный преступник после совместного застолья в Новой Москве. Один из них впоследствии скончался.

Как сообщили «МК» в правоохранительных органах, инцидент произошел еще в ночь на 15 декабря, а вчера было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

В одной из бытовок на дачном участке СНТ «Потаповская роща» поселка Сосенское в ссоре после распития спиртных напитков неизвестный облил горючей жидкостью и поджег трех собутыльников.

Двое азербайджанцев, отец и сын 27 и 48 лет соответственно, а также 27-летний местный житель с ожогом 50-60% поверхности тела были госпитализированы. Старший из компании 19 декабря скончался. Ведется поиск злоумышленника.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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