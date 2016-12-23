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Общество

Азербайджанские власти предлагают НПО заниматься больше социальными вопросами 23.12.2016 12:10

Азербайджанским НПО следует больше заниматься социальными, нежели политическими проблемами.

Об этом, как сообщает 1news.az, заявил завсектором отдела по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Эльман Пашаев, выступая в пятницу на 9-м съезде Национального форума НПО Азербайджана.

«Наши НПО почему-то отдают предпочтение политической сфере, однако в европейских странах внимание гражданского общества больше привлекает решение социальных вопросов. Мне хотелось бы, чтобы в Азербайджане НПО больше внимания уделяли социальной и нравственной сфере», - сказал Э.Пашаев.

По его словам, в Европе неправительственные организации более популярны у населения, чем политические партии.

«В Европе наблюдается тенденция, связанная с тем, что зачастую НПО более популярны у людей, чем политические партии. Европейская молодежь стремится реализовать свои политические амбиции в рамках НПО, потому что неправительственные организации реально заняты решением стоящих перед населением проблем, а политические партии хотят лишь получить голоса избирателей, и поэтом доверие к ним падает», - сказал Э.Пашаев.

Он подчеркнул, что происходящие сегодня в мире процессы вызывают необходимость дополнительного регулирования деятельности НПО.

«Происходящие в мире и регионе определенные процессы, связанные, в том числе, с большим распространением терроризма, вызывают необходимость регулирования некоторых вопросов в этой сфере. В силу некоторых соображений в определенные периоды возникает необходимость применять из политических и стратегических соображений некоторые ограничения в деятельность НПО. Это вынужденная мера», - отметил представитель президентской администрации.

Э.Пашаев подчеркнул наличие большого потенциала для развития гражданского общества в Азербайджане.

Ялчин Алиев

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