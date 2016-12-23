По случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева предоставляет малообеспеченным семьям праздничные подарки.

Проект, реализуемый по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, охватывает все семьи по республике, получающие адресную социальную помощь.

С 23 декабря праздничные подарки Фонда Гейдара Алиева, состоящие из различных продовольственных продуктов, раздаются семьям, получающим адресную социальную помощь, во всех районах и городах республики.

В рамках проекта праздничные подарки Фонда Гейдара Алиева будут розданы более 165 тысячам малообеспеченных семей.

Акция, начатая Фондом Гейдара Алиева, реализуется при поддержке Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. Фонд также призывает присоединиться к этому проекту и другие организации и компании. Структуры, желающие участвовать в этом широкомасштабном проекте, который реализуется по республике, могут связаться с Общественным объединением регионального развития Фонда Гейдара Алиева (тел: 012 505 0 150).

Наряду с этим, по инициативе Фонда Гейдара Алиева в 12 районах Баку – Бинагадинском, Наримановском, Насиминском, Низаминском, Пираллахинском, Гарадагском, Сабунчинском, Сабаильском, Сураханском, Хатаинском, Хазарском, Ясамальском районах, городе Гянджа и других регионах республики для тысяч одиноких и нуждающихся в социальной помощи людей будут организованы праздничные столы, розданы подарки.

Первый такой праздничный стол был организован 23 декабря в Гарадагском районе и охватил до 500 человек.

Глава Исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов поздравил участников мероприятия, проходившего по инициативе Фонда Гейдара Алиева, с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом. Он подчеркнул значение таких мероприятий, ежегодно организуемых в районе Фондом Гейдара Алиева, с точки зрения социальной защиты населения.

Подчеркнув, что по инициативе Фонда в районе был построен или капитально отремонтирован ряд социальных объектов, Сулейман Микаилов отметил, что все это является составной частью социально направленной политики Президента Ильхама Алиева.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что с 23 декабря праздничные подарки Фонда, состоящие из различных продовольственных продуктов, стали передаваться семьям, получающим адресную социальную помощь, во всех районах и городах республики. Отметив, что проект реализуется совместно Фондом Гейдара Алиева и учрежденным Фондом Общественным объединением регионального развития, Анар Алакбаров сообщил, что поддержку акции оказывает Государственная нефтяная компания. Он выразил надежду, что другие организации также поддержат проект и присоединятся к нему.

Анар Алакбаров передал участникам мероприятия поздравления президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Было отмечено, что функционирующий с 2004 года Фонд Гейдара Алиева принимает активное участие в построении гражданского общества, поддерживая государственные программы, направленные на социально-экономическое развитие страны, реализует различные проекты. Особое значение придается проектам в области науки, образования, здравоохранения, в социальной сфере. В центре постоянного внимания Фонда находятся проекты, направленные на решение образовательных, медицинских и социальных проблем детей, лишенных родительской опеки, пожилых людей, проживающих в домах престарелых, ветеранов Великой Отечественной войны, беженцев и вынужденных переселенцев, семей шехидов, лиц, нуждающихся в особой заботе. Фонд Гейдара Алиева регулярно проводит благотворительные акции с целью облегчения интеграции в общество детей, лишенных родительской опеки, эффективной организации их досуга.

Фонд также ежегодно организует праздники по случаю Нового года и Новруза для отличившихся в учебе учащихся средних школ, воспитыванников детских домов и школ-интернатов, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, в праздники Гурбан и Рамазан, а также другие знаменательные дни отправляет праздничные подарки в детские дома, школы-интернаты, дома престарелых и малообеспеченным семьям, организует концертные программы и развлекательные мероприятия. Все эти проекты нацелены на то, чтобы окружить граждан всесторонней заботой, повысить их социальное благосостояние.

Было сообщено, что очередной широкомасштабный проект, проводимый в преддверии 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, являясь праздничным подарком Фонда Гейдара Алиева нашим гражданам, также носит символический смысл, призывая семьи сплотиться за праздничным столом.

Выступивший от имени общественности Гарадага старейшина района Аллахверди Мамедов рассказал о крупномасштабных проектах, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в нашей стране. Он отметил, что Фонд реализовал множество проектов и в Гарадагском районе, всегда проявлял заботу, особенно о детях-сиротах и стариках, построил образовательные и медицинские учреждения. Аксакал выразил признательность руководству Фонда за радость, подаренную сегодняшним мероприятием малообеспеченным семьям.

Выступившая от имени русской общины в Гарадаге Любовь Рябцова выразила удовлетворение тем, что живет в Азербайджане, где царит атмосфера мультикультурализма и толерантности. Подчеркнув, что в любом уголке нашей республики, в том числе и в Гарадаге, представители всех наций и религий живут в условиях мира и благополучия, Любовь Рябцова выразила признательность первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за высокое внимание и заботу.

Затем мероприятие продолжилось за праздничным столом. Малообеспеченным семьям были вручены праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева.

АЗЕРТАДЖ