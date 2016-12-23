Преподаватели и профессора университета Heriot-Watt провели очередные письменные экзамены зимнего семестра для студентов 2-го - 5-го курсов Бакинской Высшей школы нефти (БВШН), обучающихся по специальностям «Инженер-нефтяник» и «Инженер-химик».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу БВШН, экзамены по учебной программе этого британского вуза были организованы в один день с экзаменами в Heriot-Watt при учете разницы в часовых поясах, что исключило для студентов возможность обмениваться ответами на экзаменационные вопросы.

В состав делегации университета Heriot-Watt, посетившей БВШН, вошли ответственный сотрудник по международным отношениям Института технических и естественных наук (ТЕН) Кевин МакКалах, профессор института ТЕН Грэйм Уайт, помощник директора по инженерным программам института ТЕН Александр Белл, старший преподаватель Института нефтегазовой инженерии д-р Джилиан Пикап, менеджер по обучению и преподаванию отдела поддержки студентов ТЕН Патриция Дункан и сотрудница этого отдела Ирен Фокс.

Студенты БВШН, успешно сдавшие экзамены, смогут получить двойной диплом благодаря соглашению между Высшей школой и британским университетом. Согласно этому договору, представители Heriot-Watt регулярно приезжают в Баку для участия в организации экзаменов в БВШН и контроля за их проведением, а письменные ответы студентов отправляются для оценки в университет. Подобная практика дает полную гарантию того, что результаты оценок работ будут прозрачными и объективными.

Следует отметить, что БВШН остается единственным вузом в Азербайджане, в котором знания студентов оцениваются экспертами зарубежного университета.

Эльшан Рустамов, Э.Т.