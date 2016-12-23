Коллектив ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в канун Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года перейдет на усиленный режим работы.

По сообщению отдела по связям с общественностью ЗАО, коллектив департамента проводит серьезную работу по повышению культуры обслуживания в пассажирских поездах.

В канун Нового года в связи с ростом пассажиропотока к поездам, функционирующим по внутриреспубликанским маршрутам, будут прицепляться дополнительные вагоны.

Следует отметить, что продажа билетов на поезда начинается за 10 дней, а на места в дополнительных вагонах - в день отправления поезда.

Эльшан Рустамов, Э.Т.