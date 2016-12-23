Новый год - самый волшебный, чарующий и самый долгожданный праздник.

В предвкушении этого праздника наши сердца наполняются ожиданием чуда, верой в добрую и красивую сказку.

Компания Bon Appetit, желая украсить эти праздничные дни, приглашает в сказочно-сладкий мир своей продукции - новогодние пряничные домики, вкуснейшие праздничные печенья с ароматом ванили, воздушные капкейки с новогодними атрибутами и, конечно же, по-домашнему вкусные торты, приготовленные по самым высоким стандартам.

Компания Bon Appetit действует с 1998 года и, будучи одной из первых на кондитерском рынке нашей страны, с каждым годом все больше радует неповторимым вкусом и качеством своей продукции.

В сети магазинов Bon Appetit всегда можно насладиться широким ассортиментом продукции. Это и хрустящий «Наполеон», и классическая «Прага», и подрумяненный «Медовик», и воздушное «Птичье молоко», и многое, многое другое, что, несомненно, никого не оставит равнодушным.

Пришла пора отвлечься от повседневной суеты и окунуться в сладкую новогоднюю сказку от Bon Appetit, вкус которой непременно напомнит детство.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 012 4972494; 050 6714201, на страницах Bon Appetit в социальных сетях Facebook - https://www.facebook.com/bonappetit1998/ и Instagram - https://www.instagram.com/bonappetit1998/, а также на сайте http://www.bonappetit1998.com/.

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