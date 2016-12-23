Применение с 1 января 2017 года принципа «единого окна» в процедуре выдачи грантов со стороны зарубежных доноров местным некоммерческим структурам и физическим лицам служит обеспечению государственной безопасности Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Совета государственной поддержки НПО Азай Гулиев.

«Введение принципа «единого окна» в процедуре выдачи грантов со стороны зарубежных доноров послужит устранению проволочек в их получении, обеспечению прозрачности данного процесса и государственной безопасности Азербайджана», - подчеркнул А.Гулиев на 9-м съезде Национального форума НПО Азербайджана.

По его словам, отныне любой иностранный донор, обратившись в Министерство юстиции Азербайджана, сможет получить пакет документов, который позволит ему построить свою деятельность в АР в короткие сроки.

«Эта система послужит обеспечению мобильности в работе доноров. В этом вопросе мы руководствуемся тремя основными принципами. Первый заключается в обеспечении прозрачности деятельности доноров. Второй - в недопущении дублирования ими работы друг друга», - сказал он.

А.Гулиев отметил, что деятельность доноров должна координироваться государством.

«Третий принцип заключается в обеспечении государственной безопасности. Мы живем в беспокойном мире, и происходящие вокруг нас события и реализующиеся в отдельных странах проекты заставляют нас быть бдительными. Сегодня многие заинтересованные круги с целью осуществления своих интересов злоупотребляют донорской деятельностью, стараются в той или иной мере поддерживать терроризм и радикализм, стремясь парализовать деятельность конституционных структур в Азербайджане и принять другие меры, угрожающие безопасности страны», - сказал глава Совета.

Он отметил успешную деятельность Национального форума НПО за прошедший период, подчеркнув, что эта структура сохранила свою функциональность и мобильность.

«Сегодня форум действует во всех регионах Азербайджана и сыграл ведущую роль в создании неправительственных организаций по всей стране. Сегодня невозможно представить гражданское общество без Национального форума НПО», - подчеркнул А.Гулиев.

Он отметил, что государство информировано обо всех проблемах НПО, и пообещал, что шаги в направлении их решения будут предприниматься и в дальнейшем.

Ялчин Алиев, Э.Т.