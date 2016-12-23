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Общество

Завтра в Баку и на Абшероне - без осадков 23.12.2016 13:08

24 декабря в Баку и на Абшероне прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, ночью и вечером местами на полуострове слабый туман, морось, ветер юго-западный, временами усиливающийся.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит в среднем от +1 до +4 градусов, днем - от +6 до +9. Непосредственно в столице ночью - от +2 до +4, днем - от +7 до +9.

Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью  75–85%, днем - 60–65%.

В большинстве районов Азербайджана 24 декабря также преимущественно без осадков, однако днем в некоторых южных и западных районах ожидаются осадки, снег. Местами туман. Ветер западный, местами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем - от +5 до +10. В горной местности ночью - от -3 до -8, днем - от 0 до +5 градусов.

Ф.Багирова

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