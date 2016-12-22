Представители группы Национального превентивного механизма уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена) Эльмиры Сулеймановой провели мониторинг в следственном изоляторе Службы государственной безопасности.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Аппарата омбудсмена, сотрудники провели мониторинг согласно требованиям Факультативного протокола Конвенции по правам человека.

Членам группы были созданы условия для беспрепятственного проведения мониторинга. Представители омбудсмена осмотрели учреждение и ознакомились с условиями содержания задержанных граждан.

Они провели беседу с задержанными, которые не высказали жалоб на условия содержания и обращение с ними сотрудников. Гражданам были разъяснены их права.

Представители омбудсмена дали руководству учреждения свои рекомендации по дальнейшему улучшению условий содержания задержанных.

Тимур Рзаев, Э.Т.