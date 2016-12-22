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Общество

Сотрудничество с Thomson Reuters способствует популяризации азербайджанской науки в мире 22.12.2016 11:44

22 декабря прошлого года между Министерством образования Азербайджана и отделом научных исследований и интеллектуальной собственности компании Thomson Reuters было подписано соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили 1news.az в Министерстве образования, таким образом азербайджанские ученые получили возможность использовать при проведении научных исследований самую известную в мире научную платформу Web of Science. Наряду со своим архивом, Thomson Reuters предоставляет  азербайджанским ученым новоизданные журналы.

Своим мнением по этому поводу делятся известные общественные деятели.

Шахлар Аскеров, эксперт в сфере образования:

- В библиотеке Ленина в Москве, на втором этаже находился журнальный зал. Каждый раз, будучи в Москве, я просматривал там журналы, чтобы узнать, есть ли ссылки, критика на мои работы, какие новшества представляют ученые. Сейчас это все есть у нас, все стало доступно. Я считаю это сотрудничество очень значимым для развития науки в Азербайджане. Верю, что это благотворно отразится на работе наших ученых.

Севиндж Мамедханова, доктор химических наук, профессор:

- Я защитила докторскую диссертацию в конце 2014 года. За это время мои статьи были опубликованы во многих авторитетных журналах. 4-5 моих статей вышли в журналах Thomson Reuters - совместные с авторитетными зарубежными специалистами статьи. Без публикации в этих журналах невозможно получить звания профессора. Считаю, что если  молодой ученый, специалист не публиковал свои статьи в журналах импакт-фактора, то он не может получить высокую оценку.

Бахтияр Алиев, депутат:

- Это - важный проект с точки зрения развития азербайджанской науки, ее интеграции в мировую науку, повышения интереса зарубежных ученых к нашим университетам, научно-исследовательским институтам. Несмотря на то, что прошел всего год, мы видим результаты этого сотрудничества, считаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями его положительного влияния на нашу науку.

Джафар Джафаров, ректор Азербайджанского государственного педагогического университета:

Это - новые возможности для азербайджанской науки. Я в этом вижу один из инструментов, обеспечивающих приближение азербайджанского образования и науки к мировым стандартам. Ученые Азербайджана получили возможность знакомиться с достижениями мировой науки и издаваться в авторитетных мировых журналах. Несмотря на то, что в глобализирующемся мире доступ некоторых ученых к подобным возможностям затруднен, для наших ученых созданы такие возможности. Хотелось бы, чтобы возможности присоединения к этой сети были расширены, а пользователей было много.

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