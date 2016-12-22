Начато строительство новой дороги на остров Пираллахи в одноименном районе Баку.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, эта дорога будет вести от поселка Гюрган на недавно открытый для движения новый двухполосный 9-пролетный мост, расположенный на 23-м километре автотрассы Гала–Пираллахи.

«Ширина дороги составит 21-22 метра, она будет четырехполосной, с разделительной полосой шириной 2-3 метра и тротуарами шириной 1,5 метра. На дороге будет установлено 6350 погонных метров новых бордюров и современное освещение», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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