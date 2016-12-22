Установлена личность пешехода, погибшего под автобусом марки Daewoo, за рулем которого находился Магеррам Пашаев.
Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сураханского района, это уроженец Евлахского района республики Эльдар Фараджев (1955 года рождения).
Разбирательство по факту продолжается.
Тимур Рзаев, Э.Т.
22.12.2016 09:56
В поселке Говсан Сураханского района Баку автобус марки Daewoo, за рулем которого находился Магеррам Пашаев, сбил переходившего дорогу мужчину лет 40-45.
Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, от полученных травм пешеход, личность которого сейчас устанавливается, скончался.
По факту ведется разбирательство.
Тимур Рзаев, Э.Т.