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Общество

АМОР вошел в Национальный подготовительный комитет по проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов - ФОТО 22.12.2016 19:31

Азербайджанское молодежное объединение России (АМОР) вошло в состав Российского Национального подготовительного комитета по проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

21 декабря в Москве прошла расширенная встреча Национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ член правления АМОР Эмин Гаджиев, в мероприятии приняли участие представители 26 молодежных организаций, входящих в состав комитета.

Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по делам молодежи России (Росмолодежь) Алексей Паламарчук подробно рассказал об этапах подготовки крупнейшего молодежного международного события, начиная с 2015 года, когда соответствующая заявка на проведение фестиваля по поручению Президента Российской Федерации была подана Росмолодежью во Всемирную федерацию демократической молодежи.

Председатель Национального подготовительного комитета Григорий Петушков высоко оценил деятельность Азербайджанского молодежного объединения России, возглавляемой Лейлой Алиевой, отметил важную роль организации в укреплении дружбы между российской и азербайджанской молодежью. Он рассказал о блестяще прошедшем VII Форуме АМОР в рамках которого была дана информация о предстоящем XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Э.Гаджиев сообщил, что по итогам заседания комитета, АМОР был принят в российский Национальный подготовительный комитет (НПК) XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В комитете сформированы рабочие группы, в которых также будет работать волонтерский корпус АМОР и принимать непосредственное участие в подготовке столь масштабного мероприятия.

Напомним, что российский Национальный подготовительный комитет состоит из лидеров молодежных общественных объединений страны и является главным инициатором и организатором грядущего фестиваля в России. XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В нем примут участие более 20 000 молодых людей из 150 стран мира.

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