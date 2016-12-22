20 декабря в итальянском городе Флоренция состоялась выставка, посвященная современной архитектуре Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Италии, выставка прошла в центре Auditorium al Duomo при организационной поддержке Азербайджанского государственного университета архитектуры и строительства (АГУАС) и Фонда Ромуальдо Дель Бьянко.

Выступивший на мероприятии директор фонда Паоло Дель Бьянко отметил, что выставкам на тему архитектуры Азербайджана придается особое значение среди мероприятий фонда.

По его словам, сотрудничество между фондом и АГУАС продолжается более 13 лет.

Также П.Дель Бьянко коснулся тем богатого культурного наследия Азербайджана, уникальных архитектурных строений Баку и других регионов страны.

Далее выступил посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде, который рассказал о богатой культуре, исторических традициях, модели мультикультурализма Азербайджана, социально-экономическом развитии, важных социальных реформах, инфраструктурных и архитектурных проектах, осуществляемых в стране, и конечно же об успехах, достигнутых в деле сохранения культурного наследия.

В свою очередь ректор АГУАС Гюльчохра Мамедова рассказала о сотрудничества фонда и возглавляемого ею вуза, многочисленных совместных проектах в Италии и Азербайджане и выразила благодарность П.Дель Бьянко за плодотворное сотрудничество.

Также на выставке выступил руководитель департамента по международным связям АГУАС Фархад Алиев, который предоставил обширную информацию о современных архитектурных строениях Баку.

Р.Д., И.А.