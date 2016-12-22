Интервью с советником Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ), профессором Айтен Гахраман о проектах, осуществленных центром, о предстоящей деятельности, а также о встречах, проведенных на днях в ЮНЕСКО.

Отвечая на вопросы, Советник БМЦМ коснулась темы преподавания предмета «Азербайджанский мультикультурализм» как в стране, так и за ее пределами, рассказала о деятельности Центра, планах, которые предстоит осуществить в ближайшем будущем: "Бакинский международный центр мультикультурализма уделяет особое внимание преподаванию предмета «Азербайджанский мультикультурализм», который на данный момент изучается в 38 местных и 15 известных университетах мира. В 2017 году в рамках проекта преподавания Азербайджанского мультикультурализма, Центр планирует подписать соглашение еще с 3-мя университетами Франции и Италии.

Необходимо отметить публикации, которые являются особым и важным направлением деятельности Центра. Среди них такие книги, как перевод на 25 языков мира, в том числе, языки этнических групп, проживающих в Азербайджане, одного из сказаний древнейшего эпоса «Китаби Деде Коркут» – «Сказание о Басате»; журнал "Мультикультурализм"; серия «Источники Мультикультурализма», первый том которой «Литературно-художественные источники Азербайджанского Мультикультурализма» уже издан на русском и азербайджанском языках. Его английский вариант уже находится в печати».

Руководитель аппарата также отметила, что недавно приняла участие в работе Международного Литературного Коллоквиума «Мультикультурализм и межкультурные связи на примере Кавказа», который проходил во Франции в Университете Верхнего Эльзаса в Мюлузе на кафедре имени Н.Гянджеви.

Проф. Айтен Гахраман представила вышеназванные издания: "По окончанию мероприятия данные книги были подарены библиотеке кафедры. Неподдельный интерес аудитории был проявлен к изданию «Литературно-художественные источники Азербайджанского Мультикультурализма». В книге собраны отрывки из произведений представителей тысячелетней азербайджанской литературы, таких как Низами, Физули, Ахундзаде, Сеид Азим Ширвани, Гусейн Джавид, Абдулла Шаиг и др. В издании наглядно демонстрируется, что они, были не только носителями мультикультуральных ценностей, но также трансляторами идей толерантности, мирного сосуществования, взаимного уважения, пропуская, эти общечеловеческие ценности через призму своего мироощущения.

Присутствующий на мероприятии профессор Принстонского Университета Майкл Барри, на протяжении многих лет изучающий наследие великого Низами и являющийся экспертом творчества Азербайджанского поэта XII века, отметил важность и неординарность идеи изучения творчества Низами сквозь призму таких ценностей, как толерантность и мультикультурализм".

Айтен Гахраман отметила, что в настоящее время Центром рассматривается подключение к процессу составления куррикулума учебника по толерантности при содействии Международного Бюро по образованию ЮНЕСКО: "Напомню, что недавно состоялась встреча с Генеральным Директором Международного Бюро по образованию ЮНЕСКО госпожой Мантсетсой Маропе. В результате встречи была достигнута договоренность сторон о подписании соответствующих документов по предстоящей совместной работе Центра и Бюро в области просвещения подрастающего поколения. Считаю, что до подрастающего поколения необходимо довести ценности, которые несет в себе феномен Азербайджанского мультикультурализма и толерантности".

Айтен Гахраман поделилась своим мнением и рассказала об участии в конференции на тему «Значение мультикультурализма и успешная модель Азербайджана», прошедшей в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, при организационной поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) и при технической поддержке Постоянного Представительства Азербайджана при ЮНЕСКО: “В конференции приняли участие ответственные сотрудники секретариата ЮНЕСКО, в том числе, госпожа Прейс – заведующая отделом «Межкультурного Диалога» и «Социальные и Гуманитарные Науки», постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов, главы зарубежных миссий, аккредитованных при ЮНЕСКО, члены дипломатического корпуса, представители французской общественности.

В связи с тем, что 2016 год был объявлен «Годом Мультикультурализма» в Азербайджане и в соответствии с этим распоряжением Президента страны Ильхама Алиева был подписан «План мероприятий» на 2016 год, состоящий из 49 пунктов. Данное Мероприятие в ЮНЕСКО было проведено в соответствии с 10-м пунктом плана мероприятий на 2016-ый год: «Организация и проведение научно-теоретических и научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, лекций и литературно-художественных собраний республиканского и международного масштаба на темы культурного разнообразия, толерантности, роли межкультурного диалога в разрешении конфликтов, азербайджанской модели мультикультурализма и мировых моделей мультикультурализма».

Руководитель филиала Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле, политический эксперт Арье Гут, будучи хорошо осведомленным об исторических азербайджанских реалиях, на примере жизни еврейской общины Азербайджана при помощи детальной документальной презентации представил европейской аудитории опыт сосуществования мусульман, евреев и христиан, который должен стать достоянием широкой гласности в мире. В выступлении была подчеркнута особая важность феномена Азербайджанского Мультикультурализма, которая дает возможность проживания в дружбе и добрососедстве, обеспечивающим эффективное регулирование межнациональных и межрелигиозных отношений, что является залогом мира, спокойствия и гармоничного развития нашего общества. Арье Гут отметил что, Азербайджан является образцом мультикультуральных отношений и может служить примером для стран с похожей культурной, этнической и религиозной диверсификацией.

Положительный опыт Азербайджана привлекает к себе столь широкое внимание еще и с точки зрения его адекватности в условиях событий, происходящих в мире в настоящее время. Азербайджан всегда был верен традициям толерантности и поддерживал культурно-историческое многообразие, которые напрямую отражаются на развитии этно-культурного и этно-религиозного состава страны, представленного народами, веками проживающих на территории Азербайджана.

Руководитель филиала БМЦМ в Израиле также довел до внимания участников конференции, что за последние два года Центром были проведены мероприятия, дающие новый импульс этим отношениям.

Я считаю, что продуманные действия в культурной и гуманитарной сферах органично помогают укреплению платформы доверительных отношений, а фактор духовной близости открывает благоприятные возможности для взаимного сближения. 2016 год был объявлен «Годом Мультикультурализма», и это решение еще раз отразило суть мультикультуральных отношений в нашем обществе, основанных на таких важных морально-этических опорах, как доверие и взаимное уважение. Примером тому послужило и выступление представителя Центра Арье Гута, который ярко отразил Азербайджанские реалии на примере вековой дружбы азербайджанского и еврейского народов, представляющей собой уникальный опыт совместного проживания, что и является одной из составных частей Азербайджанского Мультикультурализма.

Азербайджан всегда был верен традициям толерантности и поддерживал культурно-историческое многообразие, что отвечает не только духу титульной нации страны, но и всех национальных и конфессиональных групп, которые веками проживали и живут на территории Азербайджана”.

Айтен Гахраман отметила особый интерес аудитории к теме конференции: “Конференция прошла очень живо, аудитория слушала с большим интересом, что дало толчок активности в разделе обсуждений. Были заданы очень интересные вопросы, касающиеся религиозного компонента страны, конкретно на примере зороастрийцев и староверов, далее прозвучали интересные вопросы об архитектуре города, столь неординарной, воплощающей в себе «готический», «классический», «модернистский» и, наконец, «мусульманский» стили.

Аудитория интересовалась праздниками и мероприятиями, объединяющими представителей различных религий или течений. В качестве примера было приведено совместное празднование праздника Гюрмюк Оба представителями христианства и мусульман Азербайджана, далее, совместный намаз суннитов и шиитов в мечетях на пятничный намаз, поздравление Президента Республики Ильхама Алиева общинам, празднующим Пасху, Хануку, Рош-Ха-Шана, Курбан, Рамазан, Рождество и т.д. Совместное присутствие представителей всех религиозных конфессий на праздновании религиозных праздников и т.д. Интересным впечатлением поделилась и госпожа Хедва Сер, художник мира, которая выразила свое искреннее восхищение красотой, гостеприимством, духом свободы, царящем в стране. Будучи частым гостем Бакинских международных форумов, она выразила глубочайшее удовольствие своим пребыванием и, одновременно с этим, посоветовала всем, кто не был и воочию не знаком со страной – непременно посетить ее”.

Считаю, очень важным рассказать о работе, которую выполняет наш Центр как в области разработки научного фундамента феномена Азербайджанского Мультикультурализма, так и в области его распространения и преподавания, а также поделиться материалами, систематически проводимых Центром реальных и виртуальных круглых столов, конференций, коллоквиумов по различным темам и направлениям, отвечающим на вызовы глобализации, которые беспокоят ученых, представителей научной и культурной элиты в стране и за ее пределами. Результаты обсуждений должны быть достоянием широких кругов общественности как в стране, так и в мире. И такого типа мероприятия носят не только ознакомительный характер, а также создают максимальную возможность для вовлечения в работу Центра экспертов, ученых мирового масштаба, привлекают людей глубже изучить модель «Азербайджанского Мультикультурализма» и открывают перспективу посетить нашу страну, сделав свое объективное сравнение услышанного и увиденного”.

1news.az