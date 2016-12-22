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Общество

Куда исчез «муляжный купол» в Хачмазском районе Азербайджана? - ФОТО 22.12.2016 16:29

Стали известны новые интересные подробности, связанные со строением-муляжом в Хачмазском районе Азербайджана, фото которого вызвало большой интерес среди азербайджанских пользователей.

Напомним, что 21 декабря на Facebook были распространены фотографии, на котором можно разглядеть, как один из куполов буквально висит на железном каркасе, что создает впечатление, что перед вами прекрасное цельное здание.

Однако так строение выглядит только спереди. Вид за стеной кардинально отличается.

Отмечалось, что данные купола сооружены над стеной в новом парке города Хачмаз.

Сегодня в социальных сетях распространено новое фото того же строения, однако на нем этот купол отсутствует.

Пользователи утверждают, что после распространения в социальных сетях фото муляжного купола, Исполнительная власть его снесла. Однако подтверждения данной информации нет. Возможно, что купол был снесен ранее.

Наши очередные попытки получить комментарий от Исполнительной власти Хачмазского района не увенчались успехом. Однако мы готовы опубликовать позицию Исполнительной власти по поводу данного вопроса.

Эльшан Рустамов.

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