Необычный случай произошел в Хатаинском районе Баку, где проститутки сдали в полицию свою сутенершу.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении по борьбе с торговлей людьми (трафикингом), несколько женщин, имена которых не указываются по этическим соображениям, обратились в полицию с заявлением, что 42-летняя Гюльшан Тагиева сексуально эксплуатирует их.

«Жрицы любви» пожаловались, что содержательница притона Г.Тагиева заставляет их работать буквально на износ и в день обслуживать по 8-10 клиентов. При этом все деньги сутенерша забирала себе, а своим работницам платила очень мало.

По заявлению были приняты оперативные меры, в ходе которых Г.Тагиеву задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту сутенерства и содержания притона. Оперативники обнаружили, что Тагиева превратила свою квартиру в поселке Ахмедлы в активно действующий притон и привлекала приехавших в Баку из регионов женщин к занятию проституцией, обещая высокие заработки.

Тимур Рзаев